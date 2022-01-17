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Больше миллиона перевел доверчивый самарец мошенникам

17 января 2022 10:18
213
больше миллиона перевел доверчивый самарец мошенникам

Будьте бдительны! Не доверяйте мошенникам, которые предлагают перечислить деньги на «безопасные» счета.


Так, жителю Самары 1994 года рождения поступил звонок от якобы от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Незнакомец сообщил, самарец может лишиться своих сбережений – мошенники пытаются взломать его личный кабинет в банке и оформить на него кредит. Чтобы сохранить деньги звонивший предложил перечислить их на безопасный счет. Молодой человек несколькими платежами перечислил на указанный счет 1 200 000 рублей, после чего звонивший перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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