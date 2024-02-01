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Более миллиона рублей отдал тольяттинец взаймы - и не получил обратно

1 февраля 2024 09:41
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Более миллиона рублей отдал тольяттинец взаймы - и не получил обратно

В отдел полиции по Автозаводскому району за помощью обратился мужчина, который сообщил, что дал местному жителю взаймы денежные  средства, находившиеся на банковской карте. Когда срок «кредита» закончился, знакомый перестал выходить на связь.  Согласно представленным документам, сумма причинённого заявителю ущерба составила свыше миллиона рублей.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили и опросили очевидцев произошедшего, провели технические мероприятия, направили запросы в различные организации. Изучив полученную информацию, оперуполномоченные установили личность злоумышленника, задержали и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимый молодой человек 2002 года рождения сознался в совершении противоправного деяния и пояснил, что ввел знакомого  в заблуждение, возвращать деньги не собирался и потратил их на собственные нужды.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении задержанного  по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», возбуждено уголовное дело.  Расследование продолжается.

 

Теги: Мошенники

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