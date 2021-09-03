Безработный тольяттинец отдал мошеннику 130 тысяч рублей

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Будьте бдительны! Не доверяйте "сотрудникам банка", сообщающим о подозрительных махинациях с вашими счетами.

Так, безработный житель Ставропольского района 2000 года рождения поверил мошеннику, который позвонил, представился работником финансовой организации и сообщил о подозрительных финансовых операциях с денежными средствами молодого человека. Следуя указаниям злоумышленника, потерпевший перевел имеющиеся у него более 30 000 рублей на счет, указанный мошенником, после чего оформил на свое имя потребительский кредит на сумму 100 000 рублей. Денежные средства он так же перевел на абонентские номера злоумышленника. Общая сумма ущерба составила более 130 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело