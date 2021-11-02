Безработная тольяттинка отдала мошенникам более 400 тысяч рублей

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем при звонках с неизвестных номеров.

Так, безработной жительнице Тольятти 1965 года рождения, поступил звонок из «правоохранительных органов». Неизвестный, используя несколько абонентских номеров, по телефону убедил женщину, что с помощью доверенности на её имя, злоумышленники пытаются оформить кредит. Спустя некоторое время потерпевшая перевела более 400 тысяч рублей на «безопасный» счет мошенника. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.