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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Безработная самарчанка на свой праздник осталась без телефона и денег

5 марта 2025 12:05
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Безработная самарчанка на свой праздник осталась без телефона и денег

Безработная жительница Самары 1985г.р., к празднику решила побаловать себя новым сотовым телефоном. С этой целью она опубликовала объявление на торговой интернет - платформе о покупке гаджета. 

Через некоторое время, посредством мессенджера, ей пришло сообщение от продавца. Он предложил купить у него телефон по цене гораздо ниже рыночной, но, чтобы зарезервировать товар он потребовал 50% предоплаты. Покупательница согласилась и перевела неизвестному 65 000 р. после чего последний перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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