Безработная самарчанка на свой праздник осталась без телефона и денег

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Безработная жительница Самары 1985г.р., к празднику решила побаловать себя новым сотовым телефоном. С этой целью она опубликовала объявление на торговой интернет - платформе о покупке гаджета.

Через некоторое время, посредством мессенджера, ей пришло сообщение от продавца. Он предложил купить у него телефон по цене гораздо ниже рыночной, но, чтобы зарезервировать товар он потребовал 50% предоплаты. Покупательница согласилась и перевела неизвестному 65 000 р. после чего последний перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.