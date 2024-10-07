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Беспроигрышная лотерея обернулась для самарчанки потерей 1 млн рублей

7 октября 2024 10:54
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Беспроигрышная лотерея обернулась для самарчанки потерей 1 млн рубле

В отдел полиции города Сергиевск с заявлением о мошенничестве обратилась 42-летняя местная жительница, работающая в детском саду воспитателем. 

Женщина рассказала сотрудникам полиции, что, просматривая новостную ленту в одной из социальных сетей, увидела рекламу беспроигрышной лотереи и решила купить пару билетов.

Перейдя по ссылке, указанной в рекламном посте, женщину перебросило на сайт, где она выбрала номера желаемых билетов и перешла по еще одной ссылке на оплату. Ослепленная счастьем, потерпевшая ввела свои банковские данные в специально отведенное окно и ждала купленные билеты на почте, которую она также указала, однако этого не произошло. Спустя время, женщина решила проверить баланс банковской карты и увидела списание в размере более 1 000 000 рублей, которые она вместе с мужем копили для покупки семейного автомобиля.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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