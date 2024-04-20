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Бдительность пенсионерки из Самары помогла предотвратить мошенничество

20 апреля 2024 13:39
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Бдительность пенсионерки из Самары помогла предотвратить мошенничество

Женщина в ходе очередной профилактической беседы рассказала сотрудникам полиции, что благодаря полученным ранее знаниям не поддалась на уловки злоумышленников.

На базе Дворца ветеранов, расположенного на ул. Мориса Тореза, прошла встреча сотрудников полиции с пожилыми людьми. В рамках беседы оперуполномоченный оперативно-сыскного отдела ОУР Управления МВД России по городу Самаре Екатерина Богомазова рассказала пенсионерам об основных видах и способах мошенничества и обратила внимание на необходимость быть бдительными, внимательно относиться к вопросам, касающимся финансов. Большинство присутствующих являлись  активными пользователями банковских карт. Их интересовало множество вопросов: что делать, если звонят неизвестные, пытаются узнать данные карты. Среди присутствующих были те, кто активно пользуется мобильными банковскими приложениями, им было интересно, как мошенники могут снять сбережения с помощью Интернета.

Посетители рассказали свои истории общения с мошенниками, поделились друг с другом советами, основываясь на собственном опыте. Так, одна из слушательниц рассказала, что не первый раз участвует в подобных встречах с сотрудниками полиции, и поделилась своей историей противодействия мошенникам. В конце рассказа женщина поблагодарила Екатерину Богомазову за проводимую с пожилыми людьми профилактическую работу, так как благодаря ее советам пенсионер предотвратила хищение своих сбережений, вовремя отказавшись от разговора с незнакомым человеком.

Продолжилась встреча еще одной важной темой. Сотрудник самарской Госавтоинспекции Павел Кузнецов рассказал об одной из распространенных дорожных ловушках: «Переходя дорогу на зеленый сигнал светофора, нужно соблюдать осторожность и не терять бдительность, смотреть по сторонам. Приходилось сталкиваться и с такой ситуацией, когда пожилые люди переходили или перебегали дорогу в неположенном месте, там, где им удобно. При этом они не обращали внимания на сигналы светофоров. Нужно помнить о Правилах дорожного движения!» Вместе с посетителями Дворца ветеранов майор полиции обсудил основные вопросы безопасности дорожного движения и напомнил о необходимости использования световозвращающих элементов: «Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием. Мы рекомендуем носить элементы независимо от времени суток и времени года, особенно в непогоду». Продолжилась беседа предложениями, которые активные жители города высказали гостям.

В конце мероприятия пенсионеры поблагодарили организаторов за увлекательную и полезную беседу и выразили надежду на встречу в ближайшее время, для участия в которой они уже пригласят своих знакомых.

 

Теги: Мошенники

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