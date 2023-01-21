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Артист балета в Самаре перевел мошенникам 8 млн рублей

21 января 2023 11:07
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Артист балета в Самаре перевел мошенникам 8 млн рублей

Житель города Самары перевел мошенникам 8 млн рублей.

В течение  2-х дней артисту балета 1986 года рождения звонили неизвестные, сообщали, что являются сотрудниками правоохранительных органов и что на его имя неизвестным оформляются кредиты и для того, чтобы не стать соучастником "сомнительной"  операции,  необходимо самостоятельно оформить кредит  и перевести деньги на "безопасный счет".

Действуя по инструкциям неизвестных, мужчина перевел на указанные звонившим расчетные счета 8 миллионов рублей. Поняв, что его обманули мошенники, обратился за помощью в полицию.  В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает гражданам, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.

Теги: Мошенники

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