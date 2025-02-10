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Адвокат предупредил о новой мошеннической схеме с кредитами

10 февраля 2025 13:02
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Адвокат предупредил о новой мошеннической схеме с кредитами

В России работает множество финансовых организаций, которые дают деньги под проценты и не всегда делают проверку личности заемщика. Это позволяет совершать разнообразную мошенническую деятельность. Об этом 10 февраля рассказал агентству «Прайм» адвокат, партнер адвокатского бюро MILL Даниил Горьков.

По его словам, в данный момент оформление кредита занимает не более 10 минут. В таких случаях банки не проводят тщательную проверку транзакций клиентов. Он также подчеркнул, что практика привлечения банков к ответственности в подобных случаях еще не сформировалась.

Помимо этого, когда мошенники оформляют кредит, их очень сложно отследить, поскольку централизованные реестры и базы данных отсутствуют.

«Если вы столкнулись с мошенническими действиями, стоит незамедлительно связаться со службой безопасности конкретного банка и своим адвокатом», — посоветовал Горьков.

Накануне сообщалось, что телефонные мошенники стали звонить россиянам, представляясь работниками судов. СМИ напомнили, что в судебных органах никогда не будут интересоваться данными банковских карт и счетов, кодами из СМС и иной информацией финансового характера, пишут "Известия". 

Теги: Мошенники

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