90-летняя самарчанка отдала миллион мошенникам за якобы спасение дочери

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Будьте бдительны! Не доверяйте незнакомцам!

Так, 90-летней пенсионерке из Самары позвонил неизвестный и сообщил, что ее дочь якобы стала виновницей аварии, и для того, чтобы «решить вопрос», нужно заплатить крупную сумму денег. Доверившись, женщина передала незнакомцу, который приехал к ней домой под видом юриста, почти миллион рублей. После того, как мужчина ушел, пенсионерка решила позвонить дочери, которая сообщила, что ни в какое ДТП она не попадала. Тогда женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.