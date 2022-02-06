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9 тысяч доз героина не довез московский мигрант до Оренбурга через Тольятти

6 февраля 2022 11:44
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9 тысяч доз героина не довез московский мигрант до Оренбурга через Тольятти

Сотрудники ГИБДД на контрольно-пропускном пункте «Рубеж» в городе Тольятти остановили для проверки документов водителя, управляющего автомобилем «ВАЗ-2106».

Во время проведения административной процедуры полицейские обратили внимание на мужчину - пассажира, который при виде патрульных начал вести себя неадекватно. Госавтоинспекторы проверили у него документы, удостоверяющие личность и приняли решение досмотреть мужчину 1995 года рождения.

В ходе проведения личного досмотра, в присутствии понятых, у жителя одной из соседних республик полицейские в кармане обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, а под сиденьем автомобиля – сверток с кристаллообразным  содержимым белого цвета, электронные весы, упаковочный материал.

Сотрудники ГИБДД передали информацию о задержании в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции, а автомобиль поместили на спецавтостоянку.  

Изъятое оперуполномоченные полиции направили в Экспертно-криминалистический центр Управления МВД России по г. Тольятти. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством героин, общей массой 99,84 грамма, что законодатель относит к крупному размеру.

По данным сотрудников полиции подозреваемый официально не трудоустроен, ранее не судим.

Как пояснил задержанный, он приобрел наркотики через сеть Интернет с целью дальнейшей реализации путем «тайников – закладок» на территории Оренбургской области. 

Возбуждено уголовное дело. 

 

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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