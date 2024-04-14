Я нашел ошибку
Главные новости:
26% самарцев проведут летние отпуска в поездках по России
26% самарцев проведут летние отпуска в поездках по России
В Тольятти водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
В Тольятти водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
В Самаре мужчина выпал из окна 15-го этажа
В Самаре мужчина выпал из окна 15-го этажа
В Самаре после ДТП двое попали в больницу
В Самаре после ДТП двое попали в больницу
Крупнейшая в мировой истории атака боевых дронов на Израиль
Крупнейшая в мировой истории атака боевых дронов на Израиль
Житель Челно-Вершинского района был в гостях и угнал авто хозяина
Житель Челно-Вершинского района был в гостях и угнал авто хозяина
89-летняя самарчанка поверила мошеннику
89-летняя самарчанка поверила мошеннику
В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию
В России приостановили авиарейсы в Израиль, Ирак и Иорданию
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 93.44
-0.28
EUR 99.73
-0.95
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Дмитрий Азаров поздравил сотрудников самарского РКЦ «Прогресс» с Днем космонавтики
Областная библиотека приглашает на концерт с участием артистов Самарского академического театра оперы и балета
Средники, субботники, экодесанты - в регионе продолжается месячник благоустройства
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

89-летняя самарчанка поверила мошеннику

14 апреля 2024 10:28
128
89-летняя самарчанка поверила мошеннику

В дежурную часть полиции Самары с заявлением о мошенничестве обратилась 89-летняя местная жительница. 

Заявитель рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся адвокатом. Звонивший сообщил, что родственник потерпевшей попал в ДТП и ему срочно нужны деньги в решении вопроса о непривлечении к ответственности. Играя на чувствах пенсионера, злоумышленник убедил отдать накопленные сбережения доверенному лицу. Далее, согласившись на все условия мошенника, и следуя его инструкциям, пострадавшая передала денежные средства в размере 70 000 рублей мошенникам. Связавшись с родственником, и поняв, что с ним все в порядке, женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
студентка из самары стала жертвой мошенников
13 апреля 2024, 10:34
Студентка из самары стала жертвой мошенников
 21-летняя жительница Самарской области решила проверить слухи о прибыли с покупки токенов. Криминал
404
Самарского студента уличили в крупном мошенничестве с чужим паспортом
12 апреля 2024, 10:17
Самарского студента уличили в крупном мошенничестве с чужим паспортом
Причиненный ущерб составил 30000 рублей. Криминал
327
Двоих мошенников задержали в Самарской области
11 апреля 2024, 12:28
Двоих мошенников задержали в Самарской области
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют при поступлении звонков не беседовать с неизвестными и не впадать в панику. Криминал
424
В центре внимания
Следующий субботник – общегородской. Он пройдет 20 апреля.
13 апреля 2024  15:08
Почти 40 тысяч человек приняли участие в Гагаринском субботнике в Самаре
422
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
13 апреля 2024  13:50
В Самаре из-за забега 14 апреля перекроют четыре улицы
409
Сегодня, 13 апреля в Самаре проходит Гагаринский субботник!
13 апреля 2024  12:12
Сегодня, 13 апреля в Самаре проходит Гагаринский субботник!
390
Улицу Чернореченскую в этом году ожидает комплексное обновление.
13 апреля 2024  11:20
Улицу Чернореченскую в этом году ожидает комплексное обновление
434
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
12 апреля 2024  11:00
Сразу две компании Самарской области стали победителями престижной федеральной премии
362
Весь список