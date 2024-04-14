89-летняя самарчанка поверила мошеннику

128

В дежурную часть полиции Самары с заявлением о мошенничестве обратилась 89-летняя местная жительница.

Заявитель рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, представившийся адвокатом. Звонивший сообщил, что родственник потерпевшей попал в ДТП и ему срочно нужны деньги в решении вопроса о непривлечении к ответственности. Играя на чувствах пенсионера, злоумышленник убедил отдать накопленные сбережения доверенному лицу. Далее, согласившись на все условия мошенника, и следуя его инструкциям, пострадавшая передала денежные средства в размере 70 000 рублей мошенникам. Связавшись с родственником, и поняв, что с ним все в порядке, женщина поняла, что ее обманули мошенники, и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.