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85-летний пенсионер из Тольятти лишился 23 000 рублей из-за мошенников

22 февраля 2022 10:04
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85-летний пенсионер из Тольятти лишился 23 000 рублей из-за мошенников

Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошенников, которые, звонят по телефону и предлагают компенсацию.

На днях на телефон 85-летнему жителю Тольятти позвонил неизвестный мужчина и сообщил о положенной компенсации, как пенсионеру. Для ее получения, согласно инструкциям звонившего, мужчина сообщил ему реквизиты банковской карты и продиктовал полученный на телефон код. После этого на сотовый телефон пенсионера пришло сообщение о списании с его  банковского счета 23 214 рублей. Лишь после этого он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию.  Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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