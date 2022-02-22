85-летний пенсионер из Тольятти лишился 23 000 рублей из-за мошенников

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Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошенников, которые, звонят по телефону и предлагают компенсацию.

На днях на телефон 85-летнему жителю Тольятти позвонил неизвестный мужчина и сообщил о положенной компенсации, как пенсионеру. Для ее получения, согласно инструкциям звонившего, мужчина сообщил ему реквизиты банковской карты и продиктовал полученный на телефон код. После этого на сотовый телефон пенсионера пришло сообщение о списании с его банковского счета 23 214 рублей. Лишь после этого он понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.