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83-летний самарец отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внучку, попавшую в ДТП

7 июля 2025 10:43
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83-летний самарец отдал аферистам более миллиона рублей, чтобы спасти внучку, попавшую в ДТП

83-летнему мужчине позвонил по телефону мошенник, который начал рассказывать об аварии, которую якобы устроила его внучка и пугать возможными последствиями. Для того, чтобы спасти родственницу от ответственности, нужно было заплатить деньги. Пенсионер оказался готов передать незнакомцу оговоренную сумму денежных средств.

Он продиктовал свой адрес звонившему и тот приехал к нему под видом сотрудника правоохранительных органов.  Пенсионер отдал ради спасения внучки более 1 000 000 рублей. Только после того, как незнакомец с деньгами ушел, мужчина позвонил внучке, которая была очень удивлена и сообщила, что не попадала ни в какую аварию. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Сейчас возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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