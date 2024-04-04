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77 жителей Сызрани обратились за помощью в полицию из-за мошенницы с кредитами

4 апреля 2024 09:35
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77 жителей Сызрани обратились за помощью в полицию из-за мошенницы с кредитами

Общая сумма причиненного потерпевшим ущерба составила более 14 млн рублей.

Следователями СУ МУ МВД России «Сызранское» окончено предварительно расследование уголовного дела о мошеннических действиях в отношении 14 кредитных организаций. Перед судом предстанет ранее не судимая 28-летняя жительница города Сызрани, работающая курьером по доставке банковских продуктов.

По версии следствия, злоумышленница, осуществляя доставку банковских карт клиентам, под надуманным предлогом узнавала их паспортные данные, которые в дальнейшем использовала для оформления кредитов. Суммы займов варьировались от 5 тысяч до нескольких миллионов рублей. Противоправной деятельностью обвиняемая занималась более шести месяцев, для прикрытия внося минимальные платежи по кредитам.

Когда клиентам злоумышленницы  стали поступать сообщения от банков и коллекторских агентств о задолженности по кредитным договорам, 77 жителей Сызрани обратились за помощью в полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали «предприимчивого» курьера. Девушка пояснила оперуполномоченным, что тратила похищенные денежные средства, в основном, на ставки в онлайн-игре.

Следователями полиции жительнице Сызрани предъявлено обвинение в совершении 77 эпизодов преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. Общая сумма ущерба, причиненного 14 потерпевшим, составила более 14 млн. рублей.

В рамках предварительного расследования следователями СУ МУ МВД России «Сызранское» изучен значительный объем банковских документов и сведений, подлежащих анализу, установлены и опрошены десятки свидетелей и потерпевших.

Благодаря профессиональным действиям следователей и сотрудников уголовного розыска городского ОВД потерпевшим во время расследования частично возмещён причинённый ущерб - на сумму 2,775 млн рублей. Судом по ходатайству органа следствия наложен арест на недвижимое имущество подозреваемой.

В настоящее время предварительное расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Теги: Мошенники

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