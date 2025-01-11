75-летняя пенсионерка из Самары за сутки лишилась более 100 тысяч рублей из-за мошенников

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Одинокой пенсионерке начали поступать настойчивые звонки на сотовый телефон. Отвлекшись от бытовых забот, пожилая женщина взяла трубку и ответила на незнакомый номер. Женский голос довольно убедительно произнес, что является персональным менеджером ее сотового оператора и сообщил, что срок использования сим-карты подходит к концу. Чтобы не остаться без связи в неподходящий момент она предложила ей продлить договор на оказания услуг.

Самарчанка попросила подсказать ей адрес ближайшего салона оператора у ее дома, но незнакомка настоятельно рекомендовала не терять драгоценное время и провести процедуру переоформления договора прямо сейчас.

Для этого женщине требовалось всего лишь продиктовать код из СМС. Следуя инструкции и не подозревая, что общается с мошенником, пенсионерка сообщила свои персональные данные и продиктовала поступившую ей комбинацию цифр, с помощью которой неизвестные списали с ее счета более 100 тысяч рублей. Получив сообщение о списании средств в гораздо большей сумме с ее банковского счета, чем требовалось для оплаты продления услуг связи, она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.