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74-летняя жительница Красноглинского района Самары отдала мошеннику 800 тысяч рублей

24 октября 2024 11:49
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74-летняя жительница Красноглинского района Самары отдала мошеннику 800 тысяч рублей

В полицию обратилась 74-летняя жительница Красноглинского района Самары с заявлением о хищении у нее свыше 800 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что бывшей учительнице позвонил неизвестный, представился следователем, сообщил, что по вине ее родственника произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения от уголовной ответственности племянника передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания, вышла из своего дома и передала неизвестному мужчине свыше 800 тысяч рублей, после чего позвонила родственникам, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

 В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Полиция и общественники предупреждают: зачастую мошенникам требуется курьер, чтобы забрать деньги у обманутой жертвы. И здесь они используют для чёрного дела совершенно посторонних людей, в том числе, несовершеннолетних.

Своими действиями курьеры способствуют обману наиболее незащищенной части населения (пенсионеры, инвалиды и ветераны), которые в силу возраста и состояния здоровья не могут адекватно оценить сложившуюся ситуацию и отдают свои последние деньги.

Теги: Мошенники

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