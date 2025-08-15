62-летняя продавщица в Самарской области попала на «удочку» аферистов

170

К жительнице Самарского региона, работающей продавцом, позвонил мужчина и представившись работником службы безопасности банка пояснил, что женщина недавно оформила доверенность и теперь неизвестный доверитель в праве управлять всеми ее банковскими счетами. После этого, к женщине поступали телефонные звонки один за другим. Жительницу региона убеждали перевести все сбережения на "безопасный счет". Убедительность мошенников сыграла решающую роль. В итоге женщина перевела 325 000 рублей на счет, который по словам "доброжелателей" обезопасит ее сбережения от мошенников.

Спустя время неизвестные перестали выходить на связь, тогда 62-летняя женщина, поняла, что все свои накопления перевела аферистам. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.