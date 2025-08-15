Я нашел ошибку
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
В Самарской области ветеранов СВО обучат предпринимательству
62-летняя продавщица в Самарской области попала на «удочку» аферистов

15 августа 2025 10:52
170
62-летняя продавщица в Самарской области попала на «удочку» аферистов

К жительнице Самарского региона, работающей продавцом, позвонил мужчина и представившись работником службы безопасности банка пояснил, что женщина недавно оформила доверенность и теперь неизвестный доверитель в праве управлять всеми ее банковскими счетами. После этого, к женщине поступали телефонные звонки один за другим. Жительницу региона убеждали перевести все сбережения на "безопасный счет". Убедительность мошенников сыграла решающую роль. В итоге женщина перевела 325 000 рублей на счет, который по словам "доброжелателей" обезопасит ее сбережения от мошенников.

Спустя время неизвестные перестали выходить на связь, тогда 62-летняя женщина, поняла, что все свои накопления перевела аферистам. Пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

