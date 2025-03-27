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53-летнюю жительницу Тольятти обманули на 350 тысяч рублей

27 марта 2025 11:26
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53-летнюю жительницу Тольятти обманули на 350 тысяч рублей

53-летняя жительница Тольятти, работающая слесарем на одном из местных предприятий, стала жертвой телефонных мошенников, которые обманули её на 350 тысяч рублей.

В ходе выяснения обстоятельств установлено, что потерпевшей поступил звонок от неизвестной женщины, представившейся сотрудником Пенсионного фонда. Собеседница убедительно рассказывала о якобы произошедшей утечке персональных данных и необходимости срочной проверки. Во время телефонных звонков мошенница попросила назвать номер СНИЛС и код, пришедший в SMS-сообщении.

Женщина выполнила все требования злоумышленницы, после чего получила уведомление о списании 50 тысяч рублей со своего счета. Потерпевшая поверила объяснениям мошенницы, что для “защиты” оставшихся средств, находившихся дома, их необходимо срочно перевести на “безопасный счет”. Местная жительница взяла 300 тысяч рублей наличными и перевела их через банкомат на указанный счет. «Сотрудник Пенсионного фонда» перестала выходить на связь и спустя несколько часов женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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