49-летняя работница фермы из Челно-Вершин чуть не стала жертвой мошенника

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В дежурную часть полиции Челно-Вершин с заявлением о мошенничестве обратилась 49-летняя работница фермерского хозяйства.

Заявительница рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, который представился менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений. Звонивший мужчина сообщил, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит.

Для отмены операции необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Женщина не раздумывая пошла в ближайший банк и взяла в кредит свыше 900 тыс. рублей. Находясь в банковском учреждении, она обратила внимание на памятки, размещенные полицейскими, вспомнила слова участкового, который проводил с ней профилактические беседы, рассказывая о различных видах мошенничества и способах защиты от злоумышленников. Поняв, что ее пытаются обмануть, обратилась за помощью в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к попытке совершения хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой .

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.