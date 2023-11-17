49-летняя работница фермы из Челно-Вершин чуть не стала жертвой мошенника

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ведущие Анфиса Черных и Антон Зайцев отправляются в путешествие по стране, чтобы выяснить, где на Руси жить хорошо и счастливо.
На телеканале «Пятница» вновь расскажут про Самарскую область
Все конкурсные этапы пройдут до 17 ноября, а имена победителей Премии мы узнаем 18 ноября 2023 года.
«Студент года. IT»: как стартовали конкурсные этапы Премии 
За последние несколько лет на территории региона по инициативе главы области введены значимые меры поддержки семей с детьми.
Многодетная семья из Кошкинского района переехала в свойдом благодаря господдержке
В России запустят аналог «Евровидения».
В России хотят запустить аналог «Евровидения»
В Самарской области экс-руководитель МКУ «Ресурсный центр» признана виновной в мошенничестве
В Самарской области экс-руководитель МКУ «Ресурсный центр» признана виновной в мошенничестве
По факту драки между подростками в Тольятти организована доследственная проверка
По факту драки между подростками в Тольятти организована доследственная проверка
Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в «Уроке цифры» на тему «Мессенджеры»
Самарская область вошла в топ-10 лидеров по участию в «Уроке цифры» на тему «Мессенджеры»
В октябре 13 тысяч абонентов "РКС-Самара" заплатили долги
В октябре 13 тысяч абонентов "РКС-Самара" заплатили долги
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.95
-0.51
EUR 96.59
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской областной детской библиотеке состоится День открытых дверей «Живая классика»
Олимпийский чемпион Максим Опалев проведет в Тольятти мастер-класс для спортсменов региона
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

49-летняя работница фермы из Челно-Вершин чуть не стала жертвой мошенника

17 ноября 2023 11:57
168
49-летняя работница фермы из Челно-Вершин чуть не стала жертвой мошенника

В дежурную часть полиции Челно-Вершин с заявлением о мошенничестве обратилась 49-летняя работница фермерского хозяйства.

Заявительница рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный, который представился менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений. Звонивший мужчина сообщил, что мошенники пытаются на ее имя оформить кредит.

Для отмены операции необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Женщина не раздумывая пошла в ближайший банк и взяла в кредит свыше 900 тыс. рублей. Находясь в банковском учреждении, она обратила внимание на памятки, размещенные полицейскими, вспомнила слова участкового, который проводил с ней профилактические беседы, рассказывая о различных видах мошенничества и способах защиты от злоумышленников. Поняв, что ее пытаются обмануть, обратилась за помощью в отдел полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к попытке совершения хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой .

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, которые ищут работу
17 ноября 2023, 10:43
Мошенники придумали новую схему обмана россиян, которые ищут работу
Напомним, что в преддверии Нового года мошенники повадились рассылать фальшивые счета за коммунальные услуги. Криминал
172
Самарчанка хотела продать дом в деревне и лишилась денег
16 ноября 2023, 11:09
Самарчанка хотела продать дом в деревне и лишилась денег
Остерегайтесь мошеннических схем при дистанционной продаже на Интернет площадках.  Криминал
269
При покупке холодильника житель Самарской области перечислил мошенникам свыше 40 тысяч
15 ноября 2023, 11:25
При покупке холодильника житель Самарской области отдал мошенникам свыше 40 тысяч
Через несколько дней, не дождавшись курьера и не сумев связаться с продавцом, который отключил телефон и удалил аккаунт из соцсети, мужчина понял, что его... Криминал
368
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
17 ноября 2023  10:03
Губернатор Дмитрий Азаров заинтересован во всестороннем и объективном расследовании
189
Это крупнейшее деловое событие отрасли, организуемое Министерством транспорта РФ при поддержке Правительства России.
16 ноября 2023  19:17
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в «Транспортной неделе»
438
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
16 ноября 2023  13:02
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Росавтодора вопросы реконструкции участков федеральных трасс в Самарской области
598
Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.
15 ноября 2023  16:33
Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре
846
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
530
Весь список