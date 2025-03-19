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48-летний житель Самарской области стал жертвой интернет-мошенников

19 марта 2025 13:34
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48-летний житель Самарской области стал жертвой интернет-мошенников

В полицию обратился 48-летний житель Самарской области. Мужчина рассказал, что стал жертвой интернет-мошенников. Со слов заявителя: «я увидел в сети объявление о продаже коробки передач для автомобиля по доступной цене и решил приобрести для личного пользования». Тольятинец связался через мессенджер с продавцом, который убедил в подлинности товара и требовал срочно внести предоплату. После перевода суммы в размере 55 000 рублей через банковский перевод “по номеру телефона”, злоумышленник перестал выходить на связь и спустя несколько часов потерпевший понял, что стал жертвой классической схемы мошенничества с предоплатой за товар. Житель Самарской области обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Помните: если в сети Интернет на товар низкая цена и продавец просит полную оплату, это должно насторожить, возможно, это ловушка мошенников. Безопасность ваших денег важнее моментальной экономии!

 

Теги: Мошенники

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