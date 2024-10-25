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4 млн рублей рублей забрали мошенники у доверчивого менеджера в Самаре

25 октября 2024 10:00
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4 млн рублей рублей забрали мошенники у доверчивого менеджера в Самаре

В г. Самаре 22-летняя менеджер торговой копании, недовольная своей зарплатой, решила найти подработку. Для этого она вступила в различные чаты, где участники дают советы и делятся способами как заработать деньги. 

Через некоторое время на её электронный адрес поступило сообщение от неизвестного, который назвался представителем известной инвестиционной компании. Он рассказал, что, увидев в чате её обращение о помощи в подработке, решил ей помочь. Также мужчина рассказал, что компания, где он работает, занимается вложением денег в выгодные бизнес проекты не только в России, но и за рубежом. Девушка не раздумывая дала согласие на участие в проектах. Тогда мошенник порекомендовал ей делать крупные инвестиции в валюте, на что девушка сказала, что у нее недостаточно средств. Мошенник порекомендовал ей взять кредит в банке, сообщив, что проценты от инвестиций во много раз перекроют проценты по оплате кредита, перевести деньги в иностранную валюту и вложить в проект. Поддавшись на уговоры афериста, потерпевшая взяла кредит около 4 000 000 р., купила валюту и перевела все деньги на указанный счет, после чего стала ждать обещанные проценты. Но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Теги: Мошенники

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