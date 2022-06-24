29-летняя сызранка успела заложить на территории города 39 наркозакладок

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В декабре прошлого года сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Сызранское» была задержана 29-летняя жительница Сызранского района, по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств. Сотрудники полиции выяснили, что она планировала сбыть запрещенные вещества, которые приобрела через Интернет, путем закладок на территории города Сызрань, и за один день успела заложить 39 тайников.

В сотовом телефоне девушки были обнаружены и изъяты фотографии участков местности, где она оборудовала тайники-закладки, и переписка с неустановленным лицом, которому она передавала информацию через мессенджер.

Сотрудниками полиции в присутствии понятых были осмотрены все 39 участков, на каждом из них было обнаружено по одному свертку с веществом внутри. По изъятому веществу следователем назначены экспертизы, которые показали, что в расфасованных пакетиках находится наркотическое средство мефедрон.

В рамках расследования уголовного дела собран характеризующий материал на злоумышленницу, допрошены свидетели, приобщены к уголовному делу 40 вещественных доказательств. Женщина, по данным полицейских, нигде не работает и живет с родителями.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящий момент многоэпизодное уголовное дело в отношении ранее не судимой жительницы Сызранского района, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных п. «а,б» ч.3 ст.228.1 (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Сызранский городской суд для рассмотрения по существу.