25 тыс. рублей отдала жуликам самарчанка

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Злоумышленник похитили деньги под видом предложения удаленной работы.

В полицию обратилась 40-летняя местная жительница, сообщив о хищении 25 000 рублей с принадлежащей ей банковской карты.

Сотрудниками полиции установлено, что женщине в мессенджере пришло сообщение от неизвестного с предложением удаленной работы, связанной с корректировкой, исправлением и написанием текстов. Действуя по указаниям неизвестного, потерпевшая установила приложение, ввела логин и пароль, после чего из СМС-сообщений узнала о списании денежных средств в размере 25 000 рублей. Безработная женщина поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Полиция и общественники призывают граждан быть осторожными и бдительными. Не выполняйте никаких действий по инструкции телефонных собеседников, кем бы они ни представлялись. Вас должно насторожить, если продавец либо поставщик услуг предлагает перечислить предоплату за товар (услугу), особенно с использованием анонимных платежных систем, электронных денег или при помощи банковского перевода на карту, выданную на имя стороннего лица. Нужно понимать, что данная сделка является опасной.