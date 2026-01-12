Я нашел ошибку
Главные новости:
В 2026 году ожидается много магнитных бурь
В 2026 году ожидается много магнитных бурь
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
Россияне стали чаще экономить на лекарствах
30% самарцев рассчитывают на карьерный рост в 2026 году
30% самарцев рассчитывают на карьерный рост в 2026 году
20‑летний кинельчанин похитил 350 тыс. у бабушки по указке анонима
20‑летний кинельчанин похитил 350 тыс. у бабушки по указке анонима
Один квадратный метр жилья в России стоит как две зарплаты
Один квадратный метр жилья в России стоит как две зарплаты
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
Россия стала самым крупным поставщиком гречки в США
Россия стала самым крупным поставщиком гречки в США
АТОР: отмена виз для туристов из Индии усилит въездной туризм в Россию
АТОР: отмена виз для туристов из Индии усилит въездной туризм в Россию
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
0.78
EUR 92.09
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» исполнят рождественские песни со всего мира
В «ЗИМ Галерее» в Самаре пройдет экскурсия Дарьи Волковой по выставке «Вечеринка»
В Самаре в "Заварке" пройдет медиаторский тур по выставке «Время выдержки: Дом Маштакова. 1/125 секунды»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

20‑летний кинельчанин похитил 350 тыс. у бабушки по указке анонима

89
20‑летний кинельчанин похитил 350 тыс. у бабушки по указке анонима

В начале декабря 2025 года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась 79-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. У пожилой женщины злоумышленники похитили денежные средства. Полицейские опросили заявителя, провели технические мероприятия, направили запросы в различные организации и получили ответы.

Изучив полученные сведения, сотрудники полиции установили, что местная жительница находилась дома, когда ей на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур и под предлогом сохранности денежных средств путем перевода их на «безопасные счета» убедил пожилую женщину перевести 26 тысяч рублей через мобильное приложение на продиктованный счет, после чего отдать еще 350 тысяч рублей курьеру, который приехал к ней домой и назвал условный пароль.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность «курьера», задержали 20-летнего злоумышленника и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимый житель города Кинель, работающий оператором станков с программным управлением на одном из городских предприятий, признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что действовал по инструкции анонимного «работодателя», с которым познакомился в мессенджере. Выполняя функцию «курьера», он получил деньги от пожилой женщины и перевел их на указанный расчетный счет.

Как подчеркивают полицейские, за перевод 350 тысяч рублей, полученных обманным путем у пенсионера, злоумышленнику выплатили 7 тысяч рублей, и он стал подозреваемым в преступлении, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. По ходатайству органа следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников злоумышленника.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В МВД определили фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг»
02 января 2026, 10:12
В МВД определили фразы мошенников, выманивающих код от «Госуслуг»
Сложные, многокомпонентные атаки сейчас в большинстве случаев начинаются с выманивания кода авторизации и имитации взлома аккаунта гражданина на портале... Криминал
866
В Самаре 91-летняя женщина поверила мошенникам и отдала им 2,5 млн рублей
30 декабря 2025, 09:53
В Самаре 91-летняя женщина поверила мошенникам и отдала им 2,5 млн рублей
Она рассказала полицейским, что накануне ей поступил телефонный звонок от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов. Криминал
628
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
26 декабря 2025, 16:27
В Тольятти произошло крупное мошенничество с обманом 88-летнего мужчины
Всё началось с звонка от мошенницы, которая представлялась работником финансовой организации. Под надуманным предлогом о необходимости подачи обязательной... Криминал
728
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
12 января 2026  09:33
Вячеслав Федорищев поздравил работников прокуратуры Самарской области
117
Губернатор призвал муниципалитеты направить основной фокус внимания на уборку тротуаров, дворов, остановок и подходов к соцобъектам.
5 января 2026  19:12
Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по жизнеобеспечению Самарской области в праздники
1224
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
4 января 2026  12:36
Введено продление ограничений движения на федеральных дорогах в Самарской области
955
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
4 января 2026  12:24
На трассе Р-241 в Самарской области ведено временное ограничение движения
912
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов.
2 января 2026  13:28
В центре Самары вернули прежнюю схему движения автобусов
1127
Весь список