20‑летний кинельчанин похитил 350 тыс. у бабушки по указке анонима

В начале декабря 2025 года в дежурную часть МУ МВД России «Сызранское» за помощью обратилась 79-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. У пожилой женщины злоумышленники похитили денежные средства. Полицейские опросили заявителя, провели технические мероприятия, направили запросы в различные организации и получили ответы.

Изучив полученные сведения, сотрудники полиции установили, что местная жительница находилась дома, когда ей на сотовый телефон поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур и под предлогом сохранности денежных средств путем перевода их на «безопасные счета» убедил пожилую женщину перевести 26 тысяч рублей через мобильное приложение на продиктованный счет, после чего отдать еще 350 тысяч рублей курьеру, который приехал к ней домой и назвал условный пароль.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили личность «курьера», задержали 20-летнего злоумышленника и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. Ранее не судимый житель города Кинель, работающий оператором станков с программным управлением на одном из городских предприятий, признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что действовал по инструкции анонимного «работодателя», с которым познакомился в мессенджере. Выполняя функцию «курьера», он получил деньги от пожилой женщины и перевел их на указанный расчетный счет.

Как подчеркивают полицейские, за перевод 350 тысяч рублей, полученных обманным путем у пенсионера, злоумышленнику выплатили 7 тысяч рублей, и он стал подозреваемым в преступлении, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.

Следственным Управлением МУ МВД России «Сызранское» в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. По ходатайству органа следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников злоумышленника.