20-летняя тольяттинка стала жертвой аферистов

В Автозаводском районе Тольятти 20-летняя работница одного из местных цветочных магазинов стала жертвой аферистов, попавшись на их уловку через мессенджер.

Злоумышленники заманили девушку предложением поучаствовать в «онлайн-аукционе». По их словам, победитель должен был получить в свое распоряжение не только максимальную денежную ставку, но и главный приз – автомобиль. В надежде на выигрыш, заявительница решилась на риск и перевела все свои сбережения – 27 тысяч рублей.

Однако вскоре после перевода собеседники перестали выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в полицию.

Это очередной случай, когда граждане становятся жертвами злоумышленников, обещающих легкие деньги и дорогие призы. Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не переводить деньги незнакомым лицам, даже если их предложения кажутся очень привлекательными!