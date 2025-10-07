Я нашел ошибку
Главные новости:
Предоставление собственного жилья после освобождения даёт человеку не только крышу над головой, но и уверенность, стабильность, а главное — надежду на достойное будущее.
Сотрудники исправительного центра №3 УФСИН СО помогли осуждённой получить жильё
Она будет предназначена для круглогодичного содержания улично-дорожной сети и общественных пространств. 
Самара приобретет в лизинг 16 единиц спецтехники для уборки города
Задача нацпроекта - не только обеспечить качественное дорожное покрытие, но и сделать дороги более безопасными для пешеходов и автомобилистов.
Жителям губернии предлагают выбрать самые эффективные меры для снижения аварийности на дорогах
Будьте внимательны и осторожны!
С 8 по 14 октября в губернии сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Легендарное полотно Ильи Репина из собрания Государственного Русского музея за последние 45 лет выезжало лишь дважды.
Почти 6 тысяч человек посетили выставку знаменитой картины Репина «Бурлаки на Волге»
Локомотивные бригады  электропоездов КбшЖД проходят специальное обучение рекуперативному торможению.
С начала года локомотивные бригады депо Безымянка в Самаре вернули в контактную сеть 355 тыс. кВт/ч электроэнергии
По итогам отбора более 300 студентов выйдут в очный этап и поборются за звание лучших в своих номинациях.
Определены финалисты заявочного этапа регионального конкурса «Студент года 2025» 
Слёт «Никто не забыт» — это не только соревнование, но и объединяющее пространство для поисковых отрядов.
Самарская область заняла 4-е место на окружном Слёте поисковых отрядов ПФО
Калину и сирень высадили активисты проекта «Том Сойер Фест» в Самаре
Начальник ГУ МВД СО поздравил сотрудников с Днём образования уголовного розыска в системе МВД РФ
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

20-летняя тольяттинка стала жертвой аферистов

7 октября 2025 11:53
155
20-летняя тольяттинка стала жертвой аферистов

В Автозаводском районе Тольятти 20-летняя работница одного из местных цветочных магазинов стала жертвой аферистов, попавшись на их уловку через мессенджер.

Злоумышленники заманили девушку предложением поучаствовать в «онлайн-аукционе». По их словам, победитель должен был получить в свое распоряжение не только максимальную денежную ставку, но и главный приз – автомобиль. В надежде на выигрыш, заявительница решилась на риск и перевела все свои сбережения – 27 тысяч рублей.

Однако вскоре после перевода собеседники перестали выходить на связь. Осознав, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась в полицию.

Это очередной случай, когда граждане становятся жертвами злоумышленников, обещающих легкие деньги и дорогие призы. Полицейские призывают жителей региона быть бдительными и не переводить деньги незнакомым лицам, даже если их предложения кажутся очень привлекательными!     

Новости по теме
мошенники выманивают коды от «Госуслуг» под видом замены домофонных ключей
07 октября 2025, 09:19
Мошенники выманивают коды от «Госуслуг» под видом замены домофонных ключей
Обычно уточняется дата и время визита — например, «с 10 до 12 часов» — и говорится, что сотрудники придут лично или будут выдавать ключи у подъезда.  Криминал
161
мошенники стали активно представляться родственниками госдеятелей
06 октября 2025, 10:11
Мошенники стали активно представляться родственниками госдеятелей
Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Криминал
286
Мошенник "задекларировал" порядка 1 700 000 рублей самарца
06 октября 2025, 09:43
Мошенник "задекларировал" порядка 1 700 000 рублей самарца
Мужчине поступило сообщение в  мессенджере от неизвестного человека, который представился сотрудником "налоговой службы". Криминал
293
В центре внимания
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
7 октября 2025  10:01
В Самаре к жилью подключили уже 74% жилфонда
194
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
334
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
571
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
609
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
745
