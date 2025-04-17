20-летняя самарчанка вместо покупки обуви отдала деньги мошеннику

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В дежурную часть полиции Самары поступило заявление от 20-летней местной жительницы.

Всё началось с того, что девушке пришло сообщение в социальной сети от неизвестного пользователя. Собеседник представился продавцом и предложил купить обувь известной фирмы по привлекательной цене.

Девушка, работающая в сфере онлайн-торговли, должна была быть более осторожной, но заманчивое предложение с существенной скидкой не остановило её желания приобрести товар. В течение дня девушка вела переписку с мошенником, который настойчиво убеждал её в выгодности покупки.

Злоумышленник требовал внести предоплату, пока действует специальное предложение и количество товара ограничено. Самарчанка перевела деньги на указанный счёт в размере 2500 рублей.

После чего «продавец» перестал выходить на связь, и девушка поняла, что стала жертвой обмана, после чего обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.