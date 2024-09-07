19-летний студент в Самаре хотел выучить языки, но отдал 100 тысяч мошенникам

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19-летний студент решил оформить подписку на курсы по изучению иностранного языка на одной из онлайн-платформ. Наткнувшись на сайт, где предоставлялась возможность освоить сразу несколько языков по выгодной цене, молодой человек решился на покупку подписки и перешел по ссылке для оплаты.

Взяв карту у своей матери под предлогом дополнительного онлайн-образования, парень ввел все банковские данные. Через некоторое время на телефон пришло уведомление с кодом, который парень ввел в специальное поле. Спустя пару минут с карты матери студента произошло списание в размере более 100 000 рублей, которые та откладывала на обучение сына в университете. Как только потерпевшие поняли, что их обманули мошенники, молодой человек решил вновь зайти на сайт, однако платформа была заблокирована.

По данному факту возбуждено уголовное дело.