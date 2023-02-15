18-летний житель Приволжья получил ножевую рану за нецензурную брань

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В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение из лечебного учреждения о доставлении от одного из домов на ул. Парковой села Приволжье18-летнего местного жителя с ножевым ранением брюшной полости.

Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили пострадавшего, изъяли медицинские документы, провели осмотр места происшествия, установили очевидцев и восстановили последовательность событий: в вечернее время ранее знакомые между собой местные жители собрались обсудить темы автомобильной тематики и пообщаться о приобретении акустической колонки одним из них.

Со слов очевидцев, в ходе общения, пострадавший стал выражаться грубой нецензурной бранью, не обращая внимания на окружавших его местных жителей. Один из молодых людей, находившихся рядом, сделал ему замечание, после чего между ними возник словесный конфликт, переросший в драку. Не сумев правильно подобрать слова, чтоб усмирить сквернословившего оппонента, молодой человек достал раскладной нож и ударил его в живот. После чего сел с друзьями в автомобиль «ВАЗ – 21140» темного цвета и скрылся в неизвестном направлении. Оставшиеся на месте происшествия знакомые пострадавшего вызвали скорую помощь.

Оперативный дежурный, получив от сотрудников следственно-оперативной группы информацию, ориентировал на розыск транспортного средства и подозреваемого личный состав отдела полиции.

В течение 30 минут автомобиль, схожий по приметам с разыскиваемым, был замечен и остановлен сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Приволжскому району на одной из улиц районного центра. Находящиеся в нем молодые люди доставлены в территориальный отдел внутренних дел для разбирательства. При этом сотрудниками полиции в присутствии понятых у одного из задержанных обнаружен и изъят складной нож со следами бурого цвета похожими на кровь.

В ходе опроса молодой человек признал вину в совершенном противоправном деянии, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. По информации полицейских подозреваемый – безработный местный житель 2004 года рождения, ранее не судим.