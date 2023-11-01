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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

18-летний сызранец собирал коноплю

1 ноября 2023 09:54
105
18-летний сызранец собирал коноплю

По сообщению неравнодушных граждан из незаконного оборота изъята марихуана в крупном размере.

В ходе оперативных мероприятий сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Сызранское»  от неравнодушных граждан поступила информация о том, что 18-летний местный житель причастен к употреблению наркотиков.

С целью проверки полученных сведений сотрудники уголовного розыска  выехали по месту жительства молодого человека, где в присутствии понятых, с разрешения владельца, провели осмотр жилища. В квартире оперативники обнаружили и изъяли полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета в высушенном состоянии.

Изъятое полицейские направили на исследование в Экспертно - криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, по результатам которого установлено, что вещество является наркотическим – марихуаной, общей массой свыше 118 грамм, что законодатель относит к  крупному размеру.

В ходе опроса задержанный пояснил, что растения собрал за домом на пустыре и высушил для собственного употребления, без цели последующего сбыта. В настоящее время данная версия тщательно проверяется сотрудниками органов внутренних дел. По данным сотрудников полиции ранее молодой человек к уголовной, административной ответственности не привлекался. 

Следственным Управлением  МУ МВД России «Сызранское»  в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств, без цели сбыта, совершенное в крупном размере). 

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно круглосуточно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846)278-22-22, 8(846)278-22-23, или в дежурные части территориальных органов внутренних дел, или по номеру «102»;

- с помощью сервиса «Прием обращений», расположенного на официальном сайте https://63.мвд.рф.

Теги: Стоп Наркотик

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