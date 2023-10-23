18-летний мошенник обманул двух жительниц Новокуйбышевска

57

18-летний иногородний житель подозревается в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в значительном размере пожилым жительницам Новокуйбышевска.

Весной текущего года в полицию за помощью обратились женщины 1938 и 1934 годов рождения, которые пояснили, что стали жертвами мошенников, действующих под предлогом помощи якобы попавшим в ДТП родственникам заявительниц. Общий ущерб, причиненный потерпевшим составил 250 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Следователем назначены экспертизы, в службы и подразделения направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Как рассказала старший следователь следственного отдела ОМВД России по г. Новокуйбышевску майор юстиции Анна Кваша, в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность курьера. Оперативники установили контроль за передвижениями иногороднего жителя 2005 года рождения и задержали его на железнодорожном вокзале, когда злоумышленник на поезде вернулся в Самару.

Задержанного доставили в ОМВД России по г. Новокуйбышевску для дальнейшего разбирательства. Допрошенный в качестве подозреваемого, он признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Злоумышленник пояснил, что забирал у пожилых женщин деньги, переправлял их на различные счета через банкоматы, оставляя себе небольшой процент, по указанию анонимного «куратора», с которым познакомился в сети Интернет.

По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.