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18-летний мошенник обманул двух жительниц Новокуйбышевска

23 октября 2023 10:48
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18-летний мошенник обманул двух жительниц Новокуйбышевска

18-летний иногородний житель подозревается в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в значительном размере пожилым жительницам Новокуйбышевска.

Весной текущего года в полицию за помощью обратились женщины 1938 и 1934 годов рождения, которые пояснили, что стали жертвами мошенников, действующих под предлогом помощи якобы попавшим в ДТП родственникам заявительниц. Общий ущерб, причиненный потерпевшим составил 250 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Следователем назначены экспертизы, в службы и подразделения направлены отдельные поручения для проведения разыскных мероприятий.

Как рассказала старший следователь следственного отдела ОМВД России по г. Новокуйбышевску майор юстиции Анна Кваша, в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность курьера. Оперативники установили контроль за передвижениями иногороднего жителя 2005 года рождения и задержали его на железнодорожном вокзале, когда злоумышленник на поезде вернулся в Самару.

Задержанного доставили в ОМВД России по г. Новокуйбышевску для дальнейшего разбирательства. Допрошенный в качестве подозреваемого, он признал вину в совершении противоправного деяния, раскаялся и выразил готовность сотрудничать со следствием. Злоумышленник пояснил, что забирал у пожилых женщин деньги, переправлял их на различные счета через банкоматы, оставляя себе небольшой процент, по указанию анонимного «куратора», с которым познакомился в сети Интернет.

По ходатайству органа следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Теги: Мошенники

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