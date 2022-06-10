16% самарцев не отвечают на звонки с неизвестных номеров

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82% жителей Самары сталкивались с телефонными мошенниками, и только треть (33,9%) из них сумели сразу распознать злоумышленников. Согласно результатам исследования* аналитического агентства А2:Research, мошенников чаще всего выдают “устаревшие” или сомнительные схемы – абсолютное большинство (62%) сталкивались с подставными “сотрудниками банка”, а четверть (24%) не верят звонкам от популярных голосовых помощников.

Большинство опрошенных (64%) признаются, что не могут сразу распознать телефонного мошенника, но выделяют признаки подозрительных звонков. Просьба незнакомого собеседника передать личные данные – главный признак мошенника для почти четверти респондентов (24%). Каждый пятый опрошенный (18%) считает, что злоумышленников выдает навязчивое поведение и грубость по отношению к собеседнику.

Чаще всего мошенники под разными предлогами просят перевести большую сумму денег на счет злоумышленников, с этим видом обмана знакомы 62% участников опроса. Каждому пятому респонденту (21%) предлагали принять участие в акции, а 18% “сотрудники полиции” просили помочь расследованию. Каждому двенадцатому опрошенному злоумышленники звонили с целью предупредить о возможных звонках мошенников.

По мнению жителей Самары, жертвами мошенников чаще всего становятся женщины (76%) пенсионного (45%) и предпенсионного возраста (22%). Среди самих опрошенных чаще всего передавали свои личные данные и деньги мужчины (56%) в возрасте от 36 до 45 лет (39%). Однако в правоохранительные органы обращалась только половина пострадавших. Только в одном из пяти случаев мошенников удалось привлечь к ответственности, а вернуть деньги смогли всего 14% пострадавших.

Чтобы защититься от мошенников, каждый третий респондент самостоятельно перезванивает банкам для подтверждения подлинности информации. 28% опрошенных сразу добавляют телефоны мошенников в “черный список”, а четверть (23%) используют для этого специальные приложения для определения номеров.

16% респондентов признались, что из-за страха мошенников перестали отвечать на звонки с незнакомых номеров. А каждый десятый участник опроса любит говорить с мошенником, пока тот сам себя не выдаст. По данным отдела безопасности Яндекса, люди в 2 раза чаще отвечают на звонки, которые маркируются как мошеннические, нежели чем на “немые” вызовы.