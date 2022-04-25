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138 пакетиков с героином изъяли у самарца

25 апреля 2022 10:46
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138 пакетиков с героином изъяли у самарца

В полицию в Самаре поступила оперативная информация о том, что 24-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств. Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника во дворе дома, расположенного на улице Минской в областном центре.

В присутствии понятых у молодого человека изъяли из бокового наружного кармана куртки 12 свертков с порошкообразным веществом. В ходе работы с задержанным полицейские осмотрели его телефон и нашли в галерее фотографию сделанной ранее закладки, при проверке полученных сведений по указанному адресу полицейские изъяли из тайника сверток с аналогичным порошкообразным веществом. 

Сотрудники полиции провели осмотр квартиры, в которой проживает подозреваемый, где на полке одного из шкафов изъяли ещё 138 свертков с порошкообразным веществом. 

Все изъятое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты исследования показали, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой 263 граммов, что соответствует крупному размеру.

По словам 24-летнего местного жителя, в январе текущего года он решил найти себе подработку. Из сети Интернет он узнал о вакансии курьера и связался с оператором. Молодой человек подтвердил следователям, что знал о незаконности данного способа заработка, однако согласился на предложенные условия.  Запрещенные вещества он планировал распространять на территории Самарской области посредством тайников – закладок в Кировском и Промышленном районах.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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