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127 тысяч рублей выманил мошенник у самарской пенсионерки

16 ноября 2022 11:18
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127 тысяч рублей выманил мошенник у самарской пенсионерки

В полицию обратилась 76-летняя жительница Самары с заявлением о хищении у нее 127 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонил неизвестный, представился правоохранителем, сообщил, что по вине ее дочери произошло ДТП, в котором пострадали люди. Предложил для освобождения от уголовной ответственности родственницы передать "кому следует" денежные средства. Взволнованная женщина выполнила все указания неизвестного, в подъезде своего дома передала неизвестному мужчине 127 тысяч рублей, после чего позвонила дочери, узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

Сотрудниками уголовного розыска проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению обстоятельств и лиц причастных к происшествию.  В настоящее время по факту мошеннических действий возбуждено уголовное дело.

Полиция и общественники предупреждают: зачастую мошенникам требуется курьер, чтобы забрать деньги у обманутой жертвы. И здесь они используют для чёрного дела совершенно посторонних людей, например, таксистов. Водителей пассажирского транспорта также обманывают и вводят в заблуждение.

"Выполняя данный заказ, водитель такси, становится соучастником преступления и может быть привлечен к уголовной ответственности!", - предупреждают сотрудники полиции.

Своими действиями водители также способствуют обману наиболее незащищенной части населения (пенсионеры, инвалиды и ветераны), которые в силу возраста и состояния здоровья не могу адекватно оценить сложившуюся ситуацию и отдают свои последние деньги.

Полицейские обращаются к водителям, осуществляющим частные перевозки: «Если к вам обратились с подобной просьбой, не будьте безразличными, объясните передающему "посылку", что возможно в отношении него совершается мошенничество, предложите связаться с пострадавшим родственником и обратиться в ближайшее отделение полиции. Незамедлительно обратитесь в полицию, если вам позвонили, попросили подъехать на адрес взять деньги и за вознаграждение перевести их на счет!».

Теги: Мошенники

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