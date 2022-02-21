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12 килограммов мефедрона изъяли госавтоинспекторы в Самарской области

21 февраля 2022 13:15
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12 килограммов мефедрона изъяли госавтоинспекторы в Самарской области

15 февраля текущего года на автодороге М-5 «Урал» сотрудники ДПС ГИБДД О МВД России по Ставропольскому району остановили легковойавтомобиль «Renault-Logan».

В ходе проверки документов у водителя, полицейские обратили внимание, что пассажир заметно нервничает и пытается что-то спрятать под сиденье, госавтоинспекторы приняли решение о проведении досмотра автомашины.

В присутствии понятых, в салоне автомобиля обнаружены сумка и рюкзак, в которых находились 24 свертка с порошкообразным веществом. Как выяснили полицейские свертки принадлежат пассажиру. Сотрудники ГИБДД передали информацию в дежурную часть, на место прибыла следственно-оперативная группа. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Изъятое направлено в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. Исследование показало, что в свертках содержится наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), общей массой порядка 12 килограммов, что относится к особо крупному размеру.

Как установили полицейские, задержанный, который находился в автомобиле в качестве пассажира, 1966 года рождения, проживает в городе Москва, не судим. На территории России находится с нарушением миграционного законодательства.

Как пояснил злоумышленник, наркотическое вещество он перевозил с целью последующего сбыта на территории г. Самара, г. Пермь, г. Екатеринбург, г. Казань.

Следственным отделом О МВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 «Покушение на сбыт наркотических средств психотропных веществ в особо крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Теги: Стоп Наркотик

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