11 пенсионеров обманули мошенники в Тольятти

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Ущерб, причиненный пострадавшим, составил свыше 2 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска Управления МВД России по г. Тольятти задержали подозреваемых в причастности к серии телефонных мошенничеств.

В начале февраля текущего года в течение недели в полицию Тольятти за помощью обратились местные жители, которые стали жертвами телефонного мошенничества.

Потерпевшим звонили злоумышленники и под видом сотрудников правоохранительных органов сообщали, что близкий человек стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в котором сильно пострадал другой человек. Далее мошенники просили передать деньги, якобы для «решения вопроса» о не возбуждении уголовного дела. В ходе разговора аферисты убеждали пенсионеров спрятать деньги в пакет с «необходимыми задержанному родственнику» вещами и передать курьеру.

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали двоих ранее не судимых мужчин 2004 и 2002 годов рождения, подозреваемых в причастности к преступной схеме. Как пояснили задержанные, они выполняли функции курьеров, получали деньги от потерпевших и переводили их на различные банковские счета.

Сотрудниками уголовного розыска устанавливается причастность задержанных студентов одного из городских колледжей к более чем 11 эпизодам мошенничеств. Ущерб, причиненный тольяттинским пенсионерам, составил свыше 2 млн рублей.

В настоящее время СУ Управления МВД России по г. Тольятти расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». По ходатайству органа следствия судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.

Полицейские проводят необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данных преступлений.