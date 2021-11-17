1,5 миллиона перевел самарец мошенникам на якобы безопасный счет

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Будьте бдительны! Не доверяйте телефонным мошенникам!

Так, жителю Самары 1991 года рождения – работнику муниципального бюджетного учреждения, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства. Собеседник пояснил: для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перечислить на «безопасный» счет. Мужчина, поверив незнакомцу, перевел на указанный им счет денежные средства в размере полутора миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.