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1,5 миллиона перевел самарец мошенникам на якобы безопасный счет

17 ноября 2021 09:55
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1,5 миллиона перевел самарец мошенникам на якобы безопасный счет

Будьте бдительны! Не доверяйте телефонным мошенникам!

Так, жителю Самары 1991 года рождения – работнику муниципального бюджетного учреждения, позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что с его счета мошенники пытаются снять денежные средства. Собеседник пояснил: для того, чтобы сохранить сбережения, их нужно перечислить на «безопасный» счет. Мужчина, поверив незнакомцу, перевел на указанный им счет денежные средства в размере полутора миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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