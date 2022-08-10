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1,3 млн рублей отдал машинист из Сызрани лжеработнику банка

10 августа 2022 10:22
148
1,3 млн рублей отдал машинист из Сызрани лжеработнику банка

Будьте бдительны!

Остерегайтесь мошеннических схем с использованием сотовой связи. 

В Сызрани мужчине 1991 г.р., работающему машинистом, позвонил неизвестный и представился работником банка. Он сообщил, что хочет оказать помощь в аннулировании якобы оформленного на его имя кредита. Аферист рассказал, что для того чтобы деньги не ушли на счет мошенников, необходимо оформить кредит на предложенную им сумму, далее деньги перевести на счет, указанной им карты, затем они вернутся обратно банку и таким образом кредит будет погашен. Мужчина поверил мошеннику, взял кредит и перевел на указанный злоумышленником счет порядка 1 300 000 рублей, после чего последний перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

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