Самарская область вошла в число регионов-лидеров по качеству и объему производимого разработчиками программного обеспечения

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Согласно ежегодному рейтингу ассоциации РУССОФТ, Самарская область по итогам 2021 года вошла в число регионов-лидеров по качеству и объему производимого разработчиками программного обеспечения. Вместе с нашим регионом в группу лидеров также попали Нижегородская, Новосибирская и Воронежская области. Об этом во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда – Самара» сообщил заместитель председателя правительства Самарской области – руководитель департамента информационных технологий и связи Константин Пресняков.

«Столь высокая позиция в рейтинге – это заслуга самарских ИТ-компаний, которые работают как на российский, так и на зарубежный рынок, – уточнил Константин Пресняков.

При этом он отметил, что фатальных перемен в ИТ-отрасли Самарской области с началом специальной военной операции на Украине не произошло. Отрасль развивается, кадровых проблем это не спровоцировало.

«Из крупных иностранных ИТ-компаний, которые были представлены в Самарской области, по факту ушла только одна компания. Это EPAM. Остальные продолжают свою работу на нашем рынке. Востребованность в качественных ИТ-специалистах по-прежнему остается высокой», – отметил Константин Пресняков, добавив, что наиболее остро кадровый дефицит испытывает сфера защиты информации и кибербезопасности.

Для привлечения кадров в эту сферу в регионе реализуется ряд крупных мероприятий, например, соревнования Volga CTF, финальный этап которых пройдет в Самаре с 19 по 23 сентября.

Также на удержание и привлечение новых кадров влияют и меры поддержки ИТ-отрасли как со стороны государства, так и на уровне Самарской области.

По словам Константина Преснякова, самыми востребованными федеральными мерами поддержки среди сотрудников ИТ-компаний Самарской области являются отсрочка от армии и ИТ-ипотека:

«По итогам весеннего призыва 237 молодых ИТ-специалиста получили отсрочку от армии. Это шестой показатель в РФ по количеству поданных заявлений и получивших реальную отсрочку. В конце августа завершился прием заявлений на отсрочку от службы в армии в рамках осенней призывной кампании. Надеюсь, в ближайшее время мы узнаем новые цифры. Есть вероятность, что мы уже попадем в ТОП-5 регионов по количеству ИТ-специалистов, получивших отсрочку от армии. Что касается ИТ-ипотеки, то 47 человек уже получили финансирование на общую сумму 269,7 млн рублей. Всего от Самарской области одобрено на получение льготной ИТ-ипотеки около 250 заявок».

Говоря о региональных мерах поддержки, руководитель департамента информтехнологий и связи подчеркнул, что претендовать на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредитованию теперь могут ИТ-специалисты региона в возрасте до 44 лет включительно, что соответствует федеральным требованиям по выдаче льготной ипотеки. Ранее максимальный допустимый возраст получателей компенсации расходов не превышал 35 лет.

Региональная мера поддержки молодых ИТ-специалистов действует в Самарской области с 2020 года по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В 2021 году был существенно расширен перечень должностей молодых IT-специалистов, имеющих право на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по кредиту. Сегодня в этот список входит 160 позиций (для сравнения: в 2020 году было 26 позиций).

Это не первое расширение льготных критериев для самарских айтишников в 2022 году. В начале мая молодые ИТ-специалисты получили возможность подавать документы на компенсацию расходов не только на этапе купли-продажи квартиры, но и на этапе долевого строительства. Соответствующие изменения в короткие сроки были внесены в нормативно-правовые акты и Соглашение с СОФЖИ. Таким образом, ИТ-специалисты могут рассчитывать на приобретение не только жилья в новостройках, но и на этапе незаконченного строительства.

Кроме того, сейчас ведется работа над предоставлением самарским айтишникам еще одной региональной меры поддержки:

«Айти-специалисты Самарской области – участники программы «Ипотека для ИТ» – могут получить кредит по федеральной программе льготной ипотеки с дополнительным снижением процентной ставки с 5% до 3%. Соответствующий проект постановления Правительства Самарской области на данный момент проходит этап согласования», - сообщил Константин Пресняков.

Полная версия радиоэфира доступна по ссылке, а также в телеграм-канале департамента.

Фото: ru.freepik.com