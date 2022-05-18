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RuStore внесут в список обязательных программ для предустановки на смартфоны и ПК

18 мая 2022 19:39
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В случае смартфонов предустановка касается только устройств на Android.

Магазин приложений от VK и Минцифры RuStore внесут в список обязательных для предустановки программ на технические устройства, передает ТАСС

"Перечень ПО для предустановки на отдельные виды товаров утверждается распоряжением правительства. По словам главы Минцифры России Максута Шадаева, российский магазин приложений RuStore будет предустанавливаться на технические устройства", - сообщили в пресс-службе Минцифры.

Под техническими устройствами подразумеваются смартфоны, планшеты, компьютеры, ТВ с функцией Smart TV, пояснили в Минцифры, уточнив, что в случае смартфонов предустановка касается только устройств на Android.

Ранее гендиректор VK Владимир Кириенко и глава Минцифры Максут Шадаев сообщили о планах запуска отечественного магазина приложений на Android RuStore. Бета-версия приложения будет запущена 25 мая.

С лета 2022 года в магазине появятся платежные системы, Push-уведомления, рейтинги приложений и разработчиков. К концу 2022 года в RuStore внедрят инструменты для аналитики и маркетинга.

В магазине на запуске будет доступно больше 100 российских приложений, включая "Яндекс", "Сбер", Rutubе и другие. Также RuStore будет доступен для зарубежных разработчиков после запуска бета-версии, добавил Кириенко.

 

Фото:    pixabay

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