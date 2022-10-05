В ЕС приняли закон о переходе на единый стандарт зарядки для смартфонов

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Европейский парламент принял закон, обязывающий производителей электроники перейти на единый формат зарядных кабелей стандарта USB-C для смартфонов, планшетов и камер, пишет РБК. Как сообщает Bloomberg, документ вступит в силу к 2024 году.

За введение единого стандарта зарядок для мобильных гаджетов проголосовало 602 парламентария, 13 выступили против, восемь — воздержались.

Стандарт USB-C уже используют все компании, выпускающие гаджеты с операционной системой Android, однако Apple до сих пор производит устройства с собственным портом под названием Lightning для подключения зарядного кабеля.

The Guardian со ссылкой на аналитиков рынка пишет, что решение ЕС сильнее всего повлияет на американцев, которым придется внедрять новый формат. При этом для Apple есть и позитивные стороны: переход на USB-C может способствовать увеличению будущих продаж гаджетов нового поколения. В то же время в самой компании ранее заявляли, что обязанность использования USB-C негативно скажется на уровне инноваций.

Однако уже осенью следующего года Apple представит семейство смартфонов iPhone 15. По неофициальным данным, они станут первыми устройствами американского производителя с новым входом, который будет совместим с зарядными устройствами для гаджетов с Android.

Фото: Steve Johnson/Pexels/РБК