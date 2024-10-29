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Роскосмос освободил большую полосу частот под 5G в России

29 октября 2024 16:25
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Представитель МегаФона сообщил, что сегодня этот диапазон не может использоваться в мобильной связи.

Роскосмос освободил полосу радиочастот почти 300 МГц в диапазоне 6425-7125 МГц. Он должен использоваться для работы сети 5G в России, передает iphones.ru со ссылкой на РБК.

Представитель МегаФона сообщил, что сегодня этот диапазон не может использоваться в мобильной связи.

"Он будет востребован в перспективе 10-12 лет. С большой степенью уверенности можно предположить, что в этой полосе частот будет стандартизировано оборудование сетей уже последующих за 5G поколений. Поэтому для скорейшего развития 5G в нашей стране, крайне актуальным остается выделение спектра в диапазоне 3 ГГц", - МегаФон.

Источник РБК в одном из крупных операторов заявил, что «в настоящее время в мире нет массового производства и коммерческих сетей с использованием этого диапазона». Оно только тестируется в Китае, российские производители ещё не представили соответствующее оборудование.

 

Фото:   freepik.com

 

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