Минцифры: в России не будут наказывать за использование VPN и блокировать YouTube

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил в интервью РБК, что в России не будут наказывать за использование VPN-сервисов, сообщает iphones.ru.

"Никаких наказаний для пользователей категорически не будет вводиться. Мы против этого. Поэтому, кому очень надо, такую возможность будет иметь, и будет иметь ее дальше, и сохранит. Но, конечно, политике государства, когда в принципе ограничивают доступ к каким-то ресурсам, это противоречит. Я считаю, это разумный компромисс", - отметил Максут Шадаев, глава Минцифры.

Также Шадаев выступил против блокировки YouTube, заявив, что «запрет — это самый последний шаг».

"Не надо его закрывать, давайте сделаем так, чтобы у нас была своя конкурентоспособная платформа. Поэтому закрытие в моем понимании — это самый последний шаг, и он всегда плохо сказывается на конкурентоспособности. Мы это четко понимаем", - подчеркнул Максут Шадаев, глава Минцифры

Некоторые VPN-сервисы в России в этом году уже заблокировали. Среди них популярные Proton VPN и Nord VPN.

Фото: iphones.ru