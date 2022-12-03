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Сбербанк представил на конгрессе молодых ученых робокота, заменяющего живых кошек

3 декабря 2022 21:18
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Робокот почти не отличается от обычного живого кота.

Робокот, или как его прозвали создатели "Сберкот", представленный на II Конгрессе молодых учёных в парке "Сириус", был создан в качестве академического проекта, он мурлычет, реагирует на зов человека и выполняет все функции живой кошки, передаёт РИА Новости.

Робота-кота создали в рамках академического проекта на открытой китайской платформе. Детали покрасили, в глаза вставлены тонкие стекла, в них же установлены светодиоды. Робокот почти не отличается от обычного живого кота.

"Кот выполняет все функции кошки, мурлычет и мяучит, слышит вас", - рассказали РИА Новости представители экспозиционного стенда "Сбербанк", где презентовали робота.

Конгресс молодых ученых - ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом Президента России тематическим десятилетием в 2022 году. В конгрессе принимают участие более трёх тысяч человек. В рамках Конгресса организована выставка крупных российских компаний, где учёный представляют свои изобретения, в том числе новаторские.

 

Фото:  РИА Новости

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