Сбербанк представил на конгрессе молодых ученых робокота, заменяющего живых кошек

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Робокот, или как его прозвали создатели "Сберкот", представленный на II Конгрессе молодых учёных в парке "Сириус", был создан в качестве академического проекта, он мурлычет, реагирует на зов человека и выполняет все функции живой кошки, передаёт РИА Новости.

Робота-кота создали в рамках академического проекта на открытой китайской платформе. Детали покрасили, в глаза вставлены тонкие стекла, в них же установлены светодиоды. Робокот почти не отличается от обычного живого кота.

"Кот выполняет все функции кошки, мурлычет и мяучит, слышит вас", - рассказали РИА Новости представители экспозиционного стенда "Сбербанк", где презентовали робота.

Конгресс молодых ученых - ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий, объявленного указом Президента России тематическим десятилетием в 2022 году. В конгрессе принимают участие более трёх тысяч человек. В рамках Конгресса организована выставка крупных российских компаний, где учёный представляют свои изобретения, в том числе новаторские.

Фото: РИА Новости