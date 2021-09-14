Жители Самары теперь могут мгновенно пополнять транспортную карту через банкоматы Сбербанка

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Сбербанк совместно с ООО «Объединенная транспортная карта» реализовал технологию прямого пополнения транспортных карт через банкоматы и устройства самообслуживания, поддерживающих бесконтактную технологию NFC.

Чтобы положить средства на транспортную карту необходимо выбрать в меню устройств самообслуживания вид платежа «Мгновенное пополнение транспортной карты». После чего приложить карту к NFC–считывателю, и денежные средства моментально зачислятся на счет карты. Оплата проезда будет происходить в пределах внесенной суммы.

Как и прежде, Сбербанк заботится об экономии личного времени клиентов на выполнение рутинных операций. Благодаря сотрудничеству с ООО «Объединенная транспортная карта» мы предоставили пользователям транспортных карт сервис, который заметно упрощает процесс пополнения денежных средств и позволяет использовать личное время на более важные дела, - Лилия Читнева, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка.