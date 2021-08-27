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В Самарской области по карте «Мир» действует скидка в общественном транспорте

27 августа 2021 13:25
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В Самарской области по карте «Мир» действует скидка в общественном транспорте

C 1 сентября до 31 декабря 2021 года в общественном транспорте Самарской области доступна скидка по бесконтактной карте «Мир» любого банка. Держатели национальных платежных карт сэкономят 6 рублей на каждой поездке. Если же проезд оплатить Картой жителя Самарской области, то его стоимость снизится на 8 рублей.

Скидка действует в общественном транспорте Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска, оборудованном терминалами для бесконтактной оплаты проезда. В том числе в автобусах, трамваях, троллейбусах, а также в Метрополитене Самары. Для оплаты со скидкой нужно приложить бесконтактную карту «Мир» или Карту жителя Самарской области к валидатору, и сумма поездки спишется сразу со скидкой.

Акция проводится платежной системой «Мир» совместно с администрацией региона и единым оператором автоматизированной системы учета проезда – ООО «ОТК», эквайринг на транспорте обеспечивает Сбер.

«В Самарской области на сегодняшний день выдано больше 2 млн карт «Мир». Чаще всего ими расплачиваются в супермаркетах и гипермаркетах, а также в кафе, ресторанах и аптеках. Общественный транспорт уже занимает 3 позицию среди самых популярных категорий оплат по картам национальной платежной системы «Мир». При этом мы видим еще большие перспективы по росту числа безналичных платежей именно на транспорте. Об этом говорят цифры по аналогичной акции, которая сейчас проходит в самарских электричках. Продлится она до конца сентября. С июня жители и гости региона стали платить банковскими картами за проезд в пригородных поездах в 2 раза чаще», - сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Подробнее об условиях акации можно узнать на сайте www.privetmir.ru или в мобильном приложении «Привет, Мир».

«На Карте жителя Самарской области объединены платежный функционал современной банковской карты и дополнительные сервисы – оплата проезда в городском транспорте, в том числе по льготным тарифам, получение скидок в торгово-сервисных предприятиях. Карту можно использовать в качестве идентификатора при доступе к различным сервисам, социальным и другим выплатам, а также удобно и безопасно оплачивать покупки и услуги, участвовать в программе лояльности партнеров проекта», - прокомментировал заместитель председателя правительства руководитель департамента информтехнологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

 «Сбербанк осознаёт востребованность безналичной оплаты проезда в общественном транспорте Самарской области, поэтому мы активно принимаем участие в развитии данного сервиса, предоставляя клиентам не только комфорт при совершении операций, но и возможность получать скидки. В целом, популярность бесконтактной оплаты проезда в регионе значительно выросла. Только с начала 2021 года жители Самарской области оплатили картами Сбербанка около 27 млн поездок на общую сумму более 777 млн рублей, что примерно на 62% превышает показатели прошлого года за аналогичный период», – прокомментировала Лилия Читнёва, заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка.

На сегодняшний день более 150 банков выпускают карты «Мир». По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту.

Теги: городской транспорт карта Мир СберБанк

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