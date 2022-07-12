Зампред Совбеза Медведев призвал хранить сбережения в рублях

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на фоне ослабления курса евро призвал хранить сбережения в рублях, передает ТАСС.

Комментируя в своем Telegram-канале во вторник новость о сравнявшихся впервые за 20 лет курсах европейской и американской валют, политик подчеркнул, что санкционные ограничения не работают и вредят самой Европе, а евро слабеет. В целом, по словам Медведева, современному миру явно мало фунта стерлингов, евро и доллара.

"Пока же $1 = €1. Храните сбережения в рублях!" - заключил Медведев.

Фото: pxhere