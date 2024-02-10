В России изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежной инфраструктуры.

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Об этом заявили в МИД, пишет РИА Новости.

Так в ведомстве прокомментировали итоговое заявление Евросоюза, принятое в начале февраля. В нем было утверждено предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов для финансирования помощи Украине.

«Европейский центральный банк ранее прямо указывал на то, что подобные шаги способны привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики ЕС и подорвать международную роль евро», — отметили в МИД.

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявляла, что государствам выгодно наличие в мировой финансовой системе двух условных SWIFT: это создаст конкуренцию на рынке, и страны Запада могут потерять свою монополию, пишет Лента.