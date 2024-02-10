В России изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежной инфраструктуры.

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре сотни людей эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд»
В Самаре посетителей эвакуировали из ТЦ «Вива Лэнд»
С 1 ноября по 29 февраля проходит зимний период всероссийской акции "Безопасность детства– 2023/2024"
С 1 ноября по 29 февраля проходит зимний период всероссийской акции "Безопасность детства– 2023/2024"
Футбольные власти решили отложить объявление о введении синей карточки
Футбольные власти решили отложить объявление о введении синей карточки
В Кинеле горел частный дом площадью 80 квадратных метров
В Кинеле горел частный дом площадью 80 квадратных метров
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках
Счета Филиппа Киркорова заблокировали в трех банках
Жителя Оренбуржья задержали в Самарской области с мефедроном
Жителя Оренбуржья задержали в Самарской области с мефедроном
В Кинеле водитель сбил женщину на парковке
В Кинеле водитель сбил женщину на парковке
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.89
-0.37
EUR 97.94
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
9 февраля в Сызрани состоится фестиваль-конкурс патриотической песни «Виктория»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

В России изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежной инфраструктуры

10 февраля 2024 11:39
175
В России изучаются возможности создания альтернативной SWIFT платежной инфраструктуры.

Об этом заявили в МИД, пишет РИА Новости.

Так в ведомстве прокомментировали итоговое заявление Евросоюза, принятое в начале февраля. В нем было утверждено предложение Еврокомиссии об использовании доходов от замороженных активов для финансирования помощи Украине.

«Европейский центральный банк ранее прямо указывал на то, что подобные шаги способны привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики ЕС и подорвать международную роль евро», — отметили в МИД.

Ранее вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова заявляла, что государствам выгодно наличие в мировой финансовой системе двух условных SWIFT: это создаст конкуренцию на рынке, и страны Запада могут потерять свою монополию, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
10 февраля 2024  13:07
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
139
Полпред Игорь Комаров отметил динамику роста экономики Самарской области
10 февраля 2024  10:48
Полпред Игорь Комаров отметил динамику роста экономики Самарской области
186
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
8 февраля 2024  16:45
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
705
Дмитрий Азаров провел рабочий день в Жигулевске и вместе с неравнодушными жителями отправил гуманитарный груз в зону проведения СВО.
8 февраля 2024  16:21
Жители Самарской области собрали и отправили гуманитарный груз для бойцов СВО
667
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
8 февраля 2024  13:11
Продлено временное ограничение движения для автобусов и маршрутных транспортных средств в Самарской области
1413
Весь список