Власти реанимировали инициативу запрета договоров с привязкой к валюте

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Власти переработали законопроект о запрете установления цены договора с привязкой к иностранной валюте. Документ, разработанный Минюстом, был вынесен на правительственную комиссию по законопроектной деятельности в понедельник, 4 июля, узнал РБК. Согласно тексту законопроекта (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, участвующий в обсуждении), запрет планируется ввести до конца 2023 года и из него будет сделан ряд исключений — например, для сделок с драгоценными металлами и углеводородами.



Пока комиссия документ не утвердила, сообщил собеседник РБК. Его рассмотрение было отложено на две недели для дальнейшего обсуждения, отметил он. Перенос связан с необходимостью дополнительного обсуждения, подтвердили РБК в пресс-службе правительства.



Новая редакция законопроекта была согласована Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом, следует из сопроводительных материалов. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) свое согласование не дала: в частности, по ее мнению, необходимо продлить срок действия моратория хотя бы до конца 2024 года и внести корреспондирующие изменения в закон «О защите конкуренции». Изначальный проект ФАС предполагал полную отмену нормы о возможности заключения договоров с привязкой к валюте.



Однако разногласия с ФАС были урегулированы на совещании у Андрея Белоусова, говорится в материалах, и в итоге версия Минюста прошла межведомственное согласование. РБК направил запрос представителю Белоусова. В пресс-службе Минфина сообщили, что ведомство поддержало редакцию документа, внесенную Минюстом на комиссию по законопроектной деятельности. Позиция Минэкономразвития с предложениями по законопроекту была направлена в Минюст и аппарат правительства, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.



Идея ввести мораторий на договоры с привязкой к иностранной валюте или мировым товарным индексам (которые обычно выражены в долларах или других западных валютах) принадлежит Федеральной антимонопольной службе. В конце марта 2022 года проект изменений в Гражданский кодекс, разработанный службой в рамках плана первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления, был вынесен на рассмотрение совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, писал РБК. Однако впоследствии документ ушел из первоочередной повестки властей, признавал в интервью РБК глава ФАС Максим Шаскольский.

