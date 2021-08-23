Владельцы бизнес-карт Сбербанка ежемесячно совершают 1 млн операций

Я нашел ошибку
Главные новости:
Оркестр бригады специального назначения сыграл для ветерана попурри из знакомых военных мелодий на духовых и ударных инструментах.
Военные ЦВО провели в Тольятти мини-концерт у дома 99-летнего участника Курской битвы
На месте повреждения водовода аварийно-восстановительные работы продолжаются.
Сотрудники "РКС-Самара"восстановили водоснабжение центральной части города по временной схеме  
Для участия в соревнованиях заявились более 200 спортсменов из 26 регионов России. Соревноваться юноши будут в 12 весовых категориях от 42 до 120 кг. 
В «МТЛ Арена» проходит Второй всероссийский турнир по греко-римской борьбе «Новая высота»
Среди них: швейные изделия, постельные принадлежности, шахматы, нарды, столы и стулья из дерева, кованые изделия. 
В УФСИН СО работает выставочный павильон по продаже товаров, производимых в исправительных учреждениях
В Самаре с учетом сложившейся эпидемиологической ситуации усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. 
В Самаре количество рейдов по соблюдению масочного режима увеличено до 80 в неделю
Жертвой хищника ранее стал рабочий лесозаготовки. Мужчина погиб.
В Хабаровском крае застрелили амурского тигра, нападавшего на людей
О ситуации в Борском районе Дмитрий Азаров рассказал на встрече Александра Карелина с партийным активом и членами регштаба общественной поддержки.
Дмитрий Азаров: без поддержки невозможно рассчитывать ни на результат, ни на свершения
Турнир 3х3 BasketNights – уникальный проект, который дал возможность поклонникам баскетбола заниматься любимым видом спорта в вечернее время, после работы или учебы, проводя время активно и с пользой для здоровья.
В Самаре прошел суперфинал Лиги губернатора BasketNights 3х3 
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.07
-0.29
EUR 86.78
-0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В ЦРК «Художественный» пройдет фотовыставка «Браво, артист!», посвященная 100-летнему юбилею Юрия Никулина
Музей Эльдара Рязанова приглашает отметить День Российского кино
Поздравление Игоря Комарова с 800-летием Нижнего Новгорода
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Электронные технологии

Владельцы бизнес-карт Сбербанка ежемесячно совершают 1 млн операций

23 августа 2021 10:18
287
Владельцы бизнес-карт Сбербанка ежемесячно совершают 1 млн операций

Предприниматели Поволжья активно пользуются бизнес-картами от Сбербанка. В среднем каждый месяц в 2021 году с помощью таких карт бизнесмены совершали более 1 млн операций, а средний объем средств, используемых для этих операций, ежемесячно составлял около 6 млрд рублей. 

Бизнес-карты бывают двух видов: дебетовые и кредитные. Дебетовая карта привязывается к расчетному счету компании, это дает возможность совершать покупки в торговых сетях или интернете, осуществлять бесконтактные платежи, снимать и вносить наличные. 

Кредитная бизнес-карта позволяет привлекать дополнительные средства для развития бизнеса, в случае возникновения непредвиденных расходов. До 30 сентября 2021 года предприниматели могут оформить кредитную бизнес-карту на наиболее комфортных условиях. Льготный период, в течение которого не взимается процентная ставка, будет значительно увеличен, а оформить её можно будет бесплатно. Кроме того, на карту будет начисляться кэшбек за покупки.

Бизнес-карты позволяют ускорить бизнес-процессы, помогая предпринимателям распоряжаться финансами более оперативно, без оформления платёжек. Пользоваться такой картой для оплаты расходов можно в любое время, как онлайн, так и офлайн. Кроме того, бизнес-карты также имеют дополнительные преимущества — бонусные программы и специальные предложения от партнёров, - Ярослав Костарев, Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.

Бизнес-карта удобна для оплаты повседневных расходов: командировочных, канцтоваров, деловых ужинов, бензина и других закупок. С дебетовой бизнес-картой можно также быстро и просто совершать расчёты с партнёрами, благодаря мгновенным переводам. Оформить бизнес-карту можно в офисе банка или в онлайн-банке СберБизнес.

Теги: банковская карта бизнес-карта сбер СберБанк

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Cбер признан лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов по версии Global Finance
23 августа 2021, 11:25
Cбер признан лучшим цифровым банком России для частных и корпоративных клиентов по версии Global Finance
Журнал Global Finance — одно из старейших и наиболее уважаемых отраслевых изданий в международном банковском сообществе. Финансы и Банки
271
За семь месяцев 2020 года было оплачено 430 миллионов поездок. 
17 августа 2021, 11:48
СберБанк: Количество оплаченных банковской картой поездок в транспорте выросло почти в 2,4 раза
За семь месяцев 2020 года было оплачено 430 миллионов поездок.  Финансы и Банки
928
Сбербанк фиксирует повышенный интерес к индивидуальной и загородной недвижимости в Самарской области
13 августа 2021, 09:34
Сбербанк фиксирует повышенный интерес к индивидуальной и загородной недвижимости в Самарской области
Пандемия показала, что иметь загородный дом – это большое счастье. Финансы и Банки
815
В центре внимания
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
23 августа 2021  13:51
В Самарской области проводится проверка в связи с возникновением пожара в Борском районе
166
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
23 августа 2021  13:00
169 пунктов вакцинации Самарской области можно найти на карте 2ГИС
181
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
23 августа 2021  12:45
Дмитрий Азаров и Герой РФ Александр Карелин возложили цветы к Вечному огню в годовщину победы советских войск в Курской битве
304
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
23 августа 2021  10:12
В Самаре рабочие повредили крупный водовод
652
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
23 августа 2021  09:38
Дмитрий Азаров сегодня встретится с пострадавшими от пожара жителями Борского района
296
Весь список