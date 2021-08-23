Владельцы бизнес-карт Сбербанка ежемесячно совершают 1 млн операций

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Предприниматели Поволжья активно пользуются бизнес-картами от Сбербанка. В среднем каждый месяц в 2021 году с помощью таких карт бизнесмены совершали более 1 млн операций, а средний объем средств, используемых для этих операций, ежемесячно составлял около 6 млрд рублей.

Бизнес-карты бывают двух видов: дебетовые и кредитные. Дебетовая карта привязывается к расчетному счету компании, это дает возможность совершать покупки в торговых сетях или интернете, осуществлять бесконтактные платежи, снимать и вносить наличные.

Кредитная бизнес-карта позволяет привлекать дополнительные средства для развития бизнеса, в случае возникновения непредвиденных расходов. До 30 сентября 2021 года предприниматели могут оформить кредитную бизнес-карту на наиболее комфортных условиях. Льготный период, в течение которого не взимается процентная ставка, будет значительно увеличен, а оформить её можно будет бесплатно. Кроме того, на карту будет начисляться кэшбек за покупки.

Бизнес-карты позволяют ускорить бизнес-процессы, помогая предпринимателям распоряжаться финансами более оперативно, без оформления платёжек. Пользоваться такой картой для оплаты расходов можно в любое время, как онлайн, так и офлайн. Кроме того, бизнес-карты также имеют дополнительные преимущества — бонусные программы и специальные предложения от партнёров, - Ярослав Костарев, Заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка.

Бизнес-карта удобна для оплаты повседневных расходов: командировочных, канцтоваров, деловых ужинов, бензина и других закупок. С дебетовой бизнес-картой можно также быстро и просто совершать расчёты с партнёрами, благодаря мгновенным переводам. Оформить бизнес-карту можно в офисе банка или в онлайн-банке СберБизнес.